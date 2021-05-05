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Молодежная сборная Украины узнала соперника на Мемориале Лобановского

Молодежная сборная Украины узнала соперника на Мемориале Лобановского

Киев  •  УНН

 • 15002 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Четыре молодежные сборные примут участие в традиционном турнире в Киеве под эгидой УАФ - Мемориале Валерия Лобановского, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Второй сбор молодежной сборной Украины в этом году будет посвящен участию в Турнире Валерия Лобановского и товарищескому матчу с командой Турции, который состоится после Мемориала.

В полуфинале нынешнего турнира команда Руслана Ротаня встретится с азербайджанскими сверстниками 26 мая на НТК им. В. Банникова. Второй матч "сине-желтые" проведут за два дня на этом самом стадионе. В зависимости от результата поединка с азербайджанцами это будет финал либо игра за третье место.

В другом полуфинале сойдутся молодежные сборные Туниса и Узбекистана.

Примечательно, что после завершения турнира Лобановского молодежная сборная Украины отправится в Турцию, где проведут встречу со сборной хозяев U-21.

Напомним

В прошлом году Андрей Павелко и Александр Петраков почтили память Валерия Лобановского.

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