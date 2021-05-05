Молодежная сборная Украины узнала соперника на Мемориале Лобановского
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Четыре молодежные сборные примут участие в традиционном турнире в Киеве под эгидой УАФ - Мемориале Валерия Лобановского, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Второй сбор молодежной сборной Украины в этом году будет посвящен участию в Турнире Валерия Лобановского и товарищескому матчу с командой Турции, который состоится после Мемориала.
В полуфинале нынешнего турнира команда Руслана Ротаня встретится с азербайджанскими сверстниками 26 мая на НТК им. В. Банникова. Второй матч "сине-желтые" проведут за два дня на этом самом стадионе. В зависимости от результата поединка с азербайджанцами это будет финал либо игра за третье место.
В другом полуфинале сойдутся молодежные сборные Туниса и Узбекистана.
Примечательно, что после завершения турнира Лобановского молодежная сборная Украины отправится в Турцию, где проведут встречу со сборной хозяев U-21.
Напомним
В прошлом году Андрей Павелко и Александр Петраков почтили память Валерия Лобановского.