Андрій Павелко та Олександр Петраков вшанували пам'ять Валерія Лобановського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко та керманич збірної України U-20, чемпіона світу-2019, Олександр Петраков поклали квіти до могили Валерія Лобановського та вшанували пам'ять одного з найвидатніших тренерів світу. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
"Час біжить дуже швидко, одного з найталановитіших футбольних наставників світу немає з нами вже 18 років. Але у футбольної легенди України було так багато учнів, шанувальників і послідовників, які зараз грають, тренують або допомагають розвивати футбол, що часто здається, ніби й сам Валерій Васильович десь поруч... Він назавжди в наших серцях. Пам'ятаємо й пишаємося Героєм України!" - відзначив під час відвідин меморіалу Лобановського на Байковому кладовищі Андрій Павелко, якого цитує прес-служба УАФ.
Як писав УНН, Міжнародний турнір Лобановського перенесено у зв'язку з пандемією коронавірусу.