Андрій Павелко та Олександр Петраков вшанували пам'ять Валерія Лобановського

"Час біжить дуже швидко, одного з найталановитіших футбольних наставників світу немає з нами вже 18 років. Але у футбольної легенди України було так багато учнів, шанувальників і послідовників, які зараз грають, тренують або допомагають розвивати футбол, що часто здається, ніби й сам Валерій Васильович десь поруч... Він назавжди в наших серцях. Пам'ятаємо й пишаємося Героєм України!" - відзначив під час відвідин меморіалу Лобановського на Байковому кладовищі Андрій Павелко, якого цитує прес-служба УАФ.

Як писав УНН, Міжнародний турнір Лобановського перенесено у зв'язку з пандемією коронавірусу.