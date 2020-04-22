Міжнародний турнір Лобановського перенесено у зв'язку з пандемією коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Пандемія коронавірусу стала причиною перенесення XVII розіграшу Турніру Валерія Лобановського, передає УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.
Змагання перенесено на 2021 рік. Орієнтовні дати залишаються тими самими, що й цього року – 29 – 30 квітня.
Відзначимо, що участь у змагання в наступному році візьмуть молодіжні збірні України, Португалії, Словенії та Болгарії.
Довідка: Турнір Валерія Лобановського було організовано у 2003 році. У перших двох розіграшах брали участь клубні команди (обидва рази перемагало київське "Динамо"), потім одного разу — національні збірні. Після цього за трофей почали змагатися молодіжні збірні різних країн. Україна пробивалася до фіналу шість разів, а переможцем турніру ставала двічі — у 2009-му та 2019 роках.