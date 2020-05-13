Андрей Павелко и Александр Петраков почтили память Валерия Лобановского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко и рулевой сборной Украины U-20, чемпиона мира-2019, Александр Петраков возложили цветы к могиле Валерия Лобановского и почтили память одного из величайших тренеров мира. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
"Время бежит очень быстро, одного из самых талантливых футбольных наставников мира нет с нами уже 18 лет. Но у футбольной легенды Украины было так много учеников, поклонников и последователей, которые сейчас играют, тренируют или помогают развивать футбол, часто кажется, что и сам Валерий Васильевич где-то рядом ... Он навсегда в наших сердцах. Помним и гордимся Героем Украины!" - отметил во время посещения мемориала Лобановского на Байковом кладбище Андрей Павелко, которого цитирует пресс-служба УАФ.
Как писал УНН, Международный турнир Лобановского перенесено в связи с пандемией коронавируса.