Андрей Павелко и Александр Петраков почтили память Валерия Лобановского

"Время бежит очень быстро, одного из самых талантливых футбольных наставников мира нет с нами уже 18 лет. Но у футбольной легенды Украины было так много учеников, поклонников и последователей, которые сейчас играют, тренируют или помогают развивать футбол, часто кажется, что и сам Валерий Васильевич где-то рядом ... Он навсегда в наших сердцах. Помним и гордимся Героем Украины!" - отметил во время посещения мемориала Лобановского на Байковом кладбище Андрей Павелко, которого цитирует пресс-служба УАФ.

Как писал УНН, Международный турнир Лобановского перенесено в связи с пандемией коронавируса.