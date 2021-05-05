Молодіжна збірна України дізналася суперника на Меморіалі Лобановського
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Чотири молодіжні збірні візьмуть участь в традиційному турнірі в Києві під егідою УАФ – Меморіалі Валерія Лобановського, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
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Другий збір молодіжної збірної України цього року буде присвячено участі в Турнірі Валерія Лобановського та товариському матчу з командою Туреччини, який відбудеться після Меморіалу.
У півфіналі цьогорічного турніру команда Руслана Ротаня зустрінеться з азербайджанськими однолітками 26 травня на НТК ім. В. Баннікова. Другий матч "синьо-жовті" проведуть за два дні на цьому самому стадіоні. Залежно від результату поєдинку з азербайджанцями це буде фінал або гра за третє місце.
В іншому півфіналі зійдуться молодіжні збірні Тунісу та Узбекистану.
Примітно, що після завершення Турніру Лобановського молодіжна збірна України вирушить до Туреччини, де проведуть зустріч зі збірною господарів U-21.
Нагадаємо
Минулого року Андрій Павелко та Олександр Петраков вшанували пам'ять Валерія Лобановського.