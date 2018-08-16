Мужчина создал программу для похищения средств участников криптовалютных бирж

"Как установили специалисты из киберполиции, разработанная им программа позволяла ее владельцу получать несанкционированный доступ к защищенным системам логического защиты интернет-ресурсов. Следовательно, ее владелец получал доступы к игровым и криптобиржовым аккаунтам, после чего опустошал счета участников криптовалютных бирж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кропивницком, по месту жительства хакера, полицейские провели обыск. Были изъяты компьютерная техника, мобильный телефон и флеш-накопители. Всю технику направили на экспертизу.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст.361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) УК Украины. После получения результатов экспертиз будет установлено количество пострадавших от действий злоумышленника, а также будет решен вопрос об объявлении правонарушителю подозрения. Ему грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, в Украине постоянно совершаются кибератаки с территории Российской Федерации.