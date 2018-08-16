Молодик створив програму для викрадення коштів учасників криптовалютних бірж
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Працівники київського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України задокументували протиправну діяльність 23-річного молодика, який розробив та поширював шкідливе програмне забезпечення. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.
“Як встановили спеціалісти з кіберполіції, розроблена ним програма дозволяла її власнику отримувати несанкціонований доступ до захищених систем логічного захисту інтернет-ресурсів. Відтак, її власник отримував доступи до ігрових та криптобіржових акаунтів, після чого спустошував рахунки учасників криптовалютних бірж”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Кропивницькому, за місцем проживання хакера, поліцейські провели обшук. Було вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-накопичувачі. Усю техніку направили на експертизу.
За цим фактом триває досудове розслідування за ч.2 ст.361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) КК України. Після отримання результатів експертиз буде встановлено кількість потерпілих від дій зловмисника, а також буде вирішено питання щодо оголошення правопорушнику підозри. Йому загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, на Україну постійно чиняться кібератаки з території Російської Федерації.