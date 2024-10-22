Молодежь может получить до 150 тыс. грн гранта на бизнес через "Дія"

Украинцы в возрасте до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн на собственное дело в рамках программы "єРобота" через "Дія", сообщили в онлайн-сервисе государственных услуг, пишет УНН.

Детали

"Государство поддержало молодых предпринимателей - упростило условия программы "єРобота". Теперь украинцы в возрасте до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн на открытие собственного дела без обязательства создавать рабочие места. Всего несколько кликов на портале "Дія" - и ваша бизнес-идея может стать реальностью", - говорится в сообщении сервиса в Telegram.

Ранее для получения гранта "єРобота" необходимо было создавать минимум одно рабочее место, независимо от возраста.

"Обратите внимание, новые условия действуют для молодых людей, которые еще не имеют ФЛП", - отметили в сервисе.

Как податься на грант?

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на портале "Дія" → Заполните онлайн-заявку → Прикрепите бизнес-план по форме → Подпишите электронной подписью и отправьте.

Решение о предоставлении гранта принимается Государственным центром занятости. Оценивается репутация, бизнес-план и другая информация, а также проводится интервью с каждым кандидатом.

Дополнение

"єРобота" - правительственная программа безвозвратных грантов для бизнеса. Эти средства помогают предпринимателям развиваться, реализовать идеи, масштабировать дело и создавать новые рабочие места. За последние два года программой "еРобота" воспользовалось более 20 тыс. предпринимателей, которые получили почти 5 млрд грн поддержки.