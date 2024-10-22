Молодь може отримати до 150 тис. грн гранту на бізнес через "Дію"
Київ • УНН
Українці віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн на власну справу через програму "єРобота" в "Дії". Нові умови не вимагають створення робочих місць для молодих людей, які ще не мають ФОП.
Українці віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн на власну справу у межах програми "єРобота" через "Дію", повідомили в онлайн-сервісі державних послуг, пише УНН.
Деталі
"Держава підтримала молодих підприємців - спростила умови програми "єРобота". Тепер українці віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн на відкриття власної справи без зобов’язання створювати робочі місця. Усього кілька кліків на порталі "Дія" - і ваша бізнес-ідея може стати реальністю", - ідеться у повідомленні сервісу у Telegram.
Раніше для отримання гранту "єРобота" необхідно було створювати мінімум одне робоче місце, незалежно від віку.
"Зверніть увагу, нові умови діють для молодих людей, які ще не мають ФОП", - наголосили у сервісі.
Як податися на грант?
Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі "Дія" → Заповніть онлайн-заявку → Прикріпіть бізнес-план за формою → Підпишіть електронним підписом та відправте.
Рішення про надання гранту ухвалюється Державним центром зайнятості. Оцінюється репутація, бізнес-план та інша інформація, а також проводиться інтерв'ю з кожним кандидатом.
Доповнення
"єРобота" - урядова програма безповоротних грантів для бізнесу. Ці кошти допомагають підприємцям розвиватися, реалізувати ідеї, масштабувати справу та створювати нові робочі місця. За останні два роки програмою "єРобота" скористалося понад 20 тис. підприємців, які отримали майже 5 млрд грн підтримки.