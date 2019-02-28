Молодая девушка разбилась насмерть, упав с крыши недостройки

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 10617 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 35278 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118872 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121904 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124040 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122312 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154200 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117314 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141262 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 15:14 • 119810 просмотра
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101827 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

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7 марта, 12:36 • 105336 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 105021 просмотра
Актуальное
Молодая девушка разбилась насмерть, упав с крыши недостройки

Молодая девушка разбилась насмерть, упав с крыши недостройки

Киев  •  УНН

 • 58440 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 февраля. УНН. В городе Александрия Кировоградской области с крыши недостроенной многоэтажки упала девушка и разбилась насмерть. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.

"В Александрии с крыши недостроенной многоэтажки упала девушка и разбилась насмерть вчера, 27 февраля", - сообщил собеседник.

Погибшая девушка - 2000 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Напомним, в Черновицкой области два подростка выпрыгнули с шестого этажа недостроя. Полиция нашла предсмертные записки.

В Краматорске 57-летний мужчина пытался спрыгнуть с многоэтажки, однако его отговорили правоохранители.

В Тернопольской области на строительстве насмерть разбился мужчина.

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