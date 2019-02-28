Молодая девушка разбилась насмерть, упав с крыши недостройки
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 февраля. УНН. В городе Александрия Кировоградской области с крыши недостроенной многоэтажки упала девушка и разбилась насмерть. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
"В Александрии с крыши недостроенной многоэтажки упала девушка и разбилась насмерть вчера, 27 февраля", - сообщил собеседник.
Погибшая девушка - 2000 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Напомним, в Черновицкой области два подростка выпрыгнули с шестого этажа недостроя. Полиция нашла предсмертные записки.
В Краматорске 57-летний мужчина пытался спрыгнуть с многоэтажки, однако его отговорили правоохранители.
В Тернопольской области на строительстве насмерть разбился мужчина.