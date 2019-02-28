Молода дівчина розбилася на смерть, впавши з даху недобудови
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 лютого. УНН. У місті Александрія Кіровоградської області з даху недобудованої багатоповерхівки впала дівчина і розбилася на смерть. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
"В Олександрії з даху недобудованої багатоповерхівки впала дівчина і розбилася на смерть вчора, 27 лютого", - повідомив співрозмовник.
Загибла дівчина - 2000 року народження. Обставини події з'ясовують.
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Нагадаємо, у Чернівецькій області два підлітки вистрибнули з шостого поверху недобудови. Поліція знайшла передсмертні записки.
У Краматорську 57-річний чоловік намагався зістрибнути з багатоповерхівки, однак його відмовили правоохоронці.
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