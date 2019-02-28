Молода дівчина розбилася на смерть, впавши з даху недобудови

"В Олександрії з даху недобудованої багатоповерхівки впала дівчина і розбилася на смерть вчора, 27 лютого", - повідомив співрозмовник.

Загибла дівчина - 2000 року народження. Обставини події з'ясовують.

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Нагадаємо, у Чернівецькій області два підлітки вистрибнули з шостого поверху недобудови. Поліція знайшла передсмертні записки.

У Краматорську 57-річний чоловік намагався зістрибнути з багатоповерхівки, однак його відмовили правоохоронці.

У Тернопільскій області на будівництві на смерть розбився чоловік.