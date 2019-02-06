У Харкові жінка випала з балкону під час збивання бурульок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Немишлянському районі міста Харків жінка випала з балкону під час збивання бурульок. Зараз вона перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції у Харківській області.
"Повідомлення про госпіталізацію харків’янки надійшло до Немишлянського відділу поліції 4 лютого об 11:10. За попередньою інформацією, мешканка одного з будинків на проспекті Московському випала з балкону під час збивання бурульок", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, потерпіла із закритою черепно-мозковою травмою, забиттями різних частин тіла, відкритим переломом передпліччя та іншими тілесними ушкодженнями була доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Зараз вона перебуває у тяжкому, неконтактному стані.
Наразі поліція вживає заходи щодо встановлення особи потерпілої та обставин події.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство - ред.) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, у Харкові чоловік випав з недобудови і загинув.