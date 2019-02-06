У Харкові жінка випала з балкону під час збивання бурульок

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Немишлянському районі міста Харків жінка випала з балкону під час збивання бурульок. Зараз вона перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції у Харківській області.