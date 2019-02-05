У Харкові чоловік випав з недобудови і загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Напередодні у Харкові 32-річний будівельник під час роботи на 10-му поверсі новобудови, що по вулиці Професорська, послизнувся і впав. Чоловік помер на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ Нацполіції у Харкові.
“Інформація про те, що по вулиці Професорська з недобудованої багатоповерхівки впав чоловік, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції 4 лютого близько 10:15. Попередньо встановлено, що 32-річний харків’янин підсковзнувся та впав з 10 поверху новобудови”, - йдеться у повідомленні відомства.
Як попередньо встановили правоохоронці, на будівництві чоловік працював муляром.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу. Проводиться подальша перевірка.
Раніше УНН повідомляв, у Києві 12-річний хлопець випав із вікна шостого поверху.