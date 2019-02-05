В Харькове мужчина выпал из недостроя и погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Накануне в Харькове 32-летний строитель во время работы на 10-м этаже новостройки по улице Профессорская, поскользнулся и упал. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ Нацполиции в Харькове.
"Информация о том, что по улице Профессорская с недостроенной многоэтажки упал человек, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 февраля около 10:15. Предварительно установлено, что 32-летний харьковчанин поскользнулся и упал с 10 этажа новостройки", - говорится в сообщении ведомства.
Как предварительно установили правоохранители, на строительстве человек работал каменщиком.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Проводится проверка.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве 12-летний парень выпал из окна шестого этажа.