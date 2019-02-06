В Харькове женщина выпала с балкона во время сбивания сосулек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Немышлянском районе города Харьков женщина выпала с балкона во время сбивания сосулек. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Харьковской области.
"Сообщение о госпитализации харьковчанки поступило в Немышлянский отдел полиции 4 февраля в 11:10. По предварительной информации, жительница одного из домов на проспекте Московском выпала с балкона во время сбивания сосулек", - говорится в сообщении.
По данным полиции, пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами различных частей тела, открытым переломом предплечья и другими телесными повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас она находится в тяжелом, неконтактном состоянии.
Сейчас полиция принимает меры по установлению личности потерпевшего и обстоятельств происшествия.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство - ред.) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Харькове мужчина выпал из недостроя и погиб.