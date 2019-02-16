Подвійне самогубство у Чернівецькій області: поліція знайшла передсмертні записки

"Факту їх участі в "групах смерті" не підтверджено. Також, додатково стало відомо, юнаки між собою товаришували та обговорювали ідею вчинення самогубства", - повідомили правоохоронці.



Постраждалі на обліках в правоохоронних органах та соціальних службах не перебували.



Поліцією вилучені записки, які вони залишити після свого вчинку. Дані речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження. Досудове слідство триває.



Як повідомляв УНН, сьогодні 16 лютого близько 10 години працівником поліції, який перебував поза службою, у м.Сторожинець поблизу недобудованої будівлі виявлено двох молодих людей з тілесним ушкодженнями характерними для падіння з висоти. Один з хлопців був без ознак життя. Інший знаходився без свідомості.