Двойное самоубийство в Черновицкой области: полиция нашла предсмертные записки

"Факт их участия в "группе смерти" не подтверждено. Также, дополнительно стало известно, юноши между собой дружили и обсуждали идею совершения самоубийства", - сообщили правоохранители.



Пострадавшие на учете в правоохранительных органах и социальных службах не находились.



Полицией изъяты записки, которые они оставить после своего поступка. Данные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Досудебное следствие продолжается.



Как сообщал УНН, сегодня 16 февраля около 10:00 работником полиции, находившийся вне службы, в г.Сторожинец вблизи недостроенного здания обнаружены двое молодых людей с телесным повреждениями характерными для падения с высоты. Один из ребят был без признаков жизни. Другой находился без сознания.