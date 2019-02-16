Двойное самоубийство в Черновицкой области: полиция нашла предсмертные записки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня два подростка выпрыгнули с шестого этажа недостроя, один погиб. Полицией изъяты записки, которые они оставить после своего самоубийства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Черновицкой области.
"Факт их участия в "группе смерти" не подтверждено. Также, дополнительно стало известно, юноши между собой дружили и обсуждали идею совершения самоубийства", - сообщили правоохранители.
Пострадавшие на учете в правоохранительных органах и социальных службах не находились.
Полицией изъяты записки, которые они оставить после своего поступка. Данные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Досудебное следствие продолжается.
Как сообщал УНН, сегодня 16 февраля около 10:00 работником полиции, находившийся вне службы, в г.Сторожинец вблизи недостроенного здания обнаружены двое молодых людей с телесным повреждениями характерными для падения с высоты. Один из ребят был без признаков жизни. Другой находился без сознания.