Молдова ратифицировала соглашение о реадмиссии с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Парламент Молдовы ратифицировал заключенное с Украиной соглашение о реадмиссии. Об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.
"Вчера, 15 декабря, парламент Республики Молдова ратифицировал подписанное с Украиной в октябре 2017 году Соглашение о реадмиссии", - цитирует пресс-служба слова руководителя ГМС.
По его словам, документ устанавливает принципы и нормы регулирования процедуры реадмиссии лиц, находящихся на территории Украины и Молдовы, и нарушили режим въезда/выезда.
Также, отметил М.Соколюк, соглашение также определяет сроки пребывания этих граждан в двух государствах.
К тому же, по его информации, в соглашении предусмотрен механизм взаимодействия сторон при осуществлении процедуры реадмиссии.
Напомним, 6 октября 2017 года Украина и Молдова подписали соглашение о реадмиссии.
Напомним, Украина подготовила проект договора о реадмиссии с Израилем.