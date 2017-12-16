Молдова ратифікувала угоду про реадмісію з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Парламент Молдови ратифікував укладену з Україною угоду про реадмісію. Про це повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.
"Вчора, 15 грудня, парламент Республіки Молдова ратифікував підписану з Україною у жовтні 2017 року Угоду про реадмісію", - цитує прес-служба слова керівника ДМС.
За його словами, документ встановлює принципи і норми регулювання процедури реадмісії осіб, які перебувають на території України та Молдови, і порушили режим в'їзду/виїзду.
Також, зазначив М.Соколюк, угода також визначає терміни перебування цих громадян у двох державах.
До того ж, за його інформацією, в угоді передбачений механізм взаємодії сторін при здійсненні процедури реадмісії.
Нагадаємо, 6 жовтня 2017 року Україна та Молдова підписали угоду про реадмісію.
Нагадаємо, Україна підготувала проект договору про реадмісію з Ізраїлем.