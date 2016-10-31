Молдова не определилась с президентом в первом туре выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По итогам подсчета 98% голосов на выборах президента Молдавии в воскресенье ни один из кандидатов не смог получить более 50% поддержки и одержать победу в первом туре, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Пока есть предварительные результаты голосования. Мы не можем говорить об окончательных итогах, но очевидно, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей", - сказал член ЦИК Молдовы Юрий Чокан.
По результатам подсчета, председатель оппозиционной Партии социалистов Молдовы Игорь Додон получил 48,72%. Игорь Додон занимает пророссийские позиции. Он обещает в полном объеме восстановить экономические отношения с Россией и отменить соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
По его главную конкурентку - лидера партии партии Действия и солидарности, единую кандидатку от проевропейской оппозиции Майю Санду - проголосовали почти 38% избирателей.
Явка избирателей составила 48,9% - это самый высокий показатель с 2001 года.
Возвращение к прямым выборам президента стало ответом правящей проевропейской коалиции на массовые антиправительственные протесты, которые происходили в Молдове в 2015-м и в начале 2016 года.
Второй тур выборов в Молдове запланирован на 13 ноября.