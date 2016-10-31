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15 марта, 19:03 • 116249 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169876 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139985 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132280 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113917 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106101 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101909 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Молдова не определилась с президентом в первом туре выборов

Молдова не определилась с президентом в первом туре выборов

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. По итогам подсчета 98% голосов на выборах президента Молдавии в воскресенье ни один из кандидатов не смог получить более 50% поддержки и одержать победу в первом туре, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Пока есть предварительные результаты голосования. Мы не можем говорить об окончательных итогах, но очевидно, что ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей", - сказал член ЦИК Молдовы Юрий Чокан.

По результатам подсчета, председатель оппозиционной Партии социалистов Молдовы Игорь Додон получил 48,72%. Игорь Додон занимает пророссийские позиции. Он обещает в полном объеме восстановить экономические отношения с Россией и отменить соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

По его главную конкурентку - лидера партии партии Действия и солидарности, единую кандидатку от проевропейской оппозиции Майю Санду - проголосовали почти 38% избирателей.

Явка избирателей составила 48,9% - это самый высокий показатель с 2001 года.

Возвращение к прямым выборам президента стало ответом правящей проевропейской коалиции на массовые антиправительственные протесты, которые происходили в Молдове в 2015-м и в начале 2016 года.

Второй тур выборов в Молдове запланирован на 13 ноября.

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