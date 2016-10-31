Молдова не визначилася з президентом у першому турі виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За підсумками підрахунку 98% голосів на виборах президента Молдови у неділю жоден із кандидатів не зміг отримати більше 50% підтримки і здобути перемогу у першому турі, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Поки що є попередні результати голосування. Ми не можемо говорити про остаточні підсумки, але очевидно, що жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів виборців", - сказав член ЦВК Молдови Юрій Чокан.
За результатами підрахунку, голова опозиційної Партії соціалістів Молдови Ігор Додон отримав 48,72%. Ігор Додон займає проросійські позиції. Він обіцяє в повному обсязі відновити економічні відносини з Росією та скасувати угоду про асоціацію з Євросоюзом.
За його головну конкурентку - лідерку партії партії Дії і солідарності, єдину кандидатку від проєвропейської опозиції Майю Санду - проголосували майже 38% виборців.
Явка виборців становила 48,9% - це найвищий показник із 2001 року.
Повернення до прямих виборів президента стало відповіддю правлячої проєвропейської коаліції на масові антиурядові протести, які відбувалися у Молдові в 2015-ому і на початку 2016 року.
Другий тур виборів у Молдові запланований на 13 листопада.