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Молдова активно будет общаться с Востоком и Западом - И.Додон

Киев • УНН

 • 10001 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон доволен результатами сегодняшних встреч в Брюсселе с представителями высшего руководства ЕС и заверил, что будет активно общаться с Востоком и Западом, сообщает УНН со ссылкой на Noi.md.

Молдова активно будет общаться с Востоком и Западом - И.Додон

Как пишет издание, после встречи с председателем Европарламента Антонио Таяни Игорь Додон выразил убеждение, что, в отличие от нынешней правящей в стране коалиции, президентура будет эффективно общаться как с Востоком, так и с Западом.

"У меня сложилось впечатление, что мы знаем друг друга всю жизнь. Я уверен, что мы будем хорошими друзьями. После встреч, которые мы имели до сих пор, я могу заверить вас, что мы эффективно будем общаться и с Востоком, и с Западом. Это и отличает нас от тех, кто сейчас у власти ", - заявил молдавский президент.

Собеседники обсудили президентские выборы в Молдове, реформу избирательного законодательства и межпарламентское сотрудничество. Особой темой обсуждения стали возможные сценарии по урегулированию приднестровского конфликта. И.Додон пригласил А.Таяни посетить Молдову.

Кроме того, по данным СМИ, И.Додон оценил как очень хорошую и встречу с главой дипломатии ЕС Могерини, которую он пригласил с визитом в Кишинев, и дипломат приняла приглашение.

Как сообщал УНН, Президент Республики Молдова Игорь Додон, который находится в Брюсселе с официальным визитом, встретился сегодня с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Стороны обсудили отношения между РМ и ЕС, а также ряд ключевых тем на повестке двусторонних отношений. Кроме того, И.Додон подчеркнул, что поддержит инициативу парламентского большинства или граждан аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС .

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