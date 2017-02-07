Молдова активно спілкуватиметься зі Сходом та Заходом - І.Додон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Молдови Ігор Додон задоволений результатами сьогоднішніх зустрічей в Брюсселі з представниками вищого керівництва ЄС і запевнив, що активно спілкуватиметься зі Сходом та Заходом, повідомляє УНН із посиланням на Noi.md.
Як пише видання, після зустрічі з головою Європарламенту Антоніо Таяні Ігор Додон висловив переконання, що, на відміну від нинішньої правлячої в країні коаліції, президентура буде ефективно спілкуватися як зі Сходом, так і з Заходом.
“У мене склалося враження, що ми знаємо один одного все життя. Я впевнений, що ми будемо хорошими друзями. Після зустрічей, які ми мали до цих пір, я можу запевнити вас, що ми ефективно будемо спілкуватися і зі Сходом, і з Заходом. Це і відрізняє нас від тих, хто зараз при владі”, — заявив молдавський президент.
Співрозмовники обговорили президентські вибори в Молдові, реформу виборчого законодавства і міжпарламентське співробітництво. Особливою темою обговорення стали можливі сценарії щодо врегулювання придністровського конфлікту. І.Додон запросив А.Таяні відвідати Молдову.
Крім того, за даними ЗМІ, І.Додон оцінив як дуже хорошу і зустріч з главою дипломатії ЄС Федерікою Могеріні, яку він запросив з візитом в Кишинів, і дипломат прийняла запрошення.
Як повідомляв УНН, Президент Республіки Молдова Ігор Додон, який перебуває в Брюсселі з офіційним візитом, зустрівся сьогодні з головою Європейської ради Дональдом Туском. Сторони обговорили відносини між РМ і ЄС, а також низку ключових тем на порядку двосторонніх відносин. Крім того, І.Додон наголосив, що підтримає ініціативу парламентської більшості або громадян анулювати Угоду про асоціацію з ЄС.