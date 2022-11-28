Мокрый снег с дождем и туманы: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 28 ноября в большинстве северных и центральных областей небольшой мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в западных, северных и местных центральных областях туман; на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в южной части днем ​​3-8° тепла, в Крыму до 11°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня небольшой мокрый снег и дождь (ночью местами). Ночью и утром туман; на дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем ​​около 0°.