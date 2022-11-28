Мокрий сніг з дощем та тумани: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Мокрий сніг з дощем та тумани очікують сьогодні по Україні. Найтепліше вдень буде на півдні. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 28 листопада у більшості північних і центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів.
Уночі та вранці у західних, північних та місцями центральних областях туман; на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 3-8° тепла, у Криму до 11°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні невеликий мокрий сніг та дощ (вночі місцями). Уночі та вранці туман; на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі та вдень близько 0°.