Мокрий сніг з дощем та тумани: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 28 листопада у більшості північних і центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів.

Уночі та вранці у західних, північних та місцями центральних областях туман; на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 3-8° тепла, у Криму до 11°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні невеликий мокрий сніг та дощ (вночі місцями). Уночі та вранці туман; на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі та вдень близько 0°.