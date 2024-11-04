Мокрый снег и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
4 ноября в Украине ожидается мокрый снег и дождь, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью от +3° до -2°, днем от +4° до +13° тепла.
В Украине ожидается мокрый снег и дождь, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью до -2°, днем от +4° до +13° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 4 ноября в восточных и северо-восточных областях умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с; в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в северной части 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, на юге страны 8-13°.
Прогноз погоды по Киевской области
Небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.
По Киеву
Небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-4°, днем 5-7° тепла.