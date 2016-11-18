МОК дисквалифицировал за допинг еще 10 медалистов Олимпиады в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал задним числом еще 16 спортсменов, которые выступали на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Как сообщил МОК, в это число вошли 10 медалистов Олимпиады - 3 серебряных и 7 бронзовых.При повторной проверке допинг-проб было выявлено, что все эти атлеты принимали анаболические стероиды - туринабол или станозолол.
За исключением одной греческой спортсменки в список вошли только представители стран бывшего СССР: четыре российских атлета (Хасан Бароев, Хаджимурат Акаев, Дмитрий Лапиков и Елена Слесаренко), трое украинский (Денис Юрченко, Наталия Давыдова и Вита Паламарь), пять представителей Казахстана ( Асет Мамбетов, Владимир Седов, Мария Грабовецкая, Майя Манеза и Ирина Некрасова), одна белоруска (Ирина Кулеша), два азербайджанца (Низами Пашаев и Виталий Рахимов).
Как сообщал УНН, международный союз биатлонистов отстранил от соревнований на один год украинскую биатлонистку Ольга Абрамову из-за обнаруженного в пробах мельдония.