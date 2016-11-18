МОК дискваліфікував за допінг ще 10 медалістів Олімпіади в Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував заднім числом ще 16 спортсменів, які виступали на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як повідомив МОК, в це число ввійшли 10 медалістів Олімпіади — 3 срібних і 7 бронзових.При повторній перевірки допінг-проб було виявлено, що всі ці атлети брали анаболічні стероїди — туринабол або станозолол.
За винятком однієї грецької спортсменки у список увійшли тільки представники країн колишнього СРСР: чотири російських атлети (Хасан Бароєв, Хаджимурат Акаєв, Дмитро Лапіков і Олена Слєсаренко), троє українців (Денис Юрченко, Наталія Давидова та Віта Паламар), п’ятеро представників Казахстану (Асет Мамбетов, Володимир Сєдов, Марія Грабовецька, Майя Манеза та Ірина Некрасова), одна білоруска (Ірина Кулешу), два азербайджанці (Нізамі Пашаєв та Віталій Рахімов).
Як повідомляв УНН, міжнародний союз біатлоністів відсторонив від змагань на один рік українську біатлоністку Ольгу Абрамову через виявлений у пробах мельдоній.