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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113019 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123876 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115394 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121323 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126001 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151250 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150787 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Могерини: Украина за пять лет стала более устойчивой, но кризис еще не завершен

Могерини: Украина за пять лет стала более устойчивой, но кризис еще не завершен

Киев  •  УНН

 • 14016 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кризис в Украине еще не завершен, но за эти пять лет она стала более устойчивой страной. При этом ЕС за это время предоставил Украине наибольший пакет помощи в истории блока. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время конференции в Брюсселе, пережато УНН.

"Кризис в Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла очень большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад", - отметила Могерини.

По ее словам, работа ЕС с Украиной "имеет очень сильную составляющую по безопасности", однако ЕС инвестирует и в человеческий потенциал. "Мы помогли в создании рабочих мест, построении и восстановлении инфраструктуры, либерализовали доступ в ЕС", - перечислила в частности глава дипломатии ЕС.

"За эти пять лет мы предоставили Украине наибольший пакет помощи в истории ЕС. И именно благодаря этому страна избежала коллапса и может двигаться дальше, пытаясь выйти сегодня из этого кризиса", - добавила Могерини.

Напомним, в ЕС ожидают продолжения сотрудничества с Украиной при новом правительстве.

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