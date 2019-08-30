У ЄС очікують продовження співпраці з Україною при новому уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Європейській комісії розраховують на продовження співпраці з Україною при новому уряді на чолі з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Про це повідомив керівник групи підтримки України в Європейській комісії Петер Вагнер, передає УНН.
"Вітання Прем'єр-міністру Гончаруку і новому Кабінету міністрів України! Сподіваємося на продовження співпраці між Україною та ЄС в інтересах людей", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, 29 серпня Прем’єр-міністром обрано Олексія Гончарука.
Також Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів України.