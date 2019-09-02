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Могеріні: Україна за п'ять років стала стійкішою, але криза ще не завершена

Могеріні: Україна за п'ять років стала стійкішою, але криза ще не завершена

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Криза в Україні ще не завершена, але за ці п'ять років вона стала більш стійкою країною. При цьому ЄС за це час надав Україні найбільший пакет допомоги в історії блоку. Про це заявила Високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час конференції у Брюсселі, пережає УНН.

"Криза в Україні ще не завершена, але за ці п'ять років Україна пройшла дуже великий шлях. Сьогодні вона більш стійка країна, ніж була п'ять років тому", - зазначила Могеріні.

З її слів, робота ЄС з Україною "має дуже сильну безпекову складову", однак ЄС інвестує і в людський потенціал. "Ми допомогли у створенні робочих місць, побудові і відновленні інфраструктури, лібералізували доступ до ЄС", - перечислила зокрема голова дипломатії ЄС.

"За ці п'ять років ми надали Україні найбільший пакет допомоги в історії ЄС. І саме завдяки цьому країна уникла колапсу і може рухатися далі, намагаючись вийти сьогодні з цієї кризи", - додала Могеріні.

Нагадаємо, у ЄС очікують продовження співпраці з Україною при новому уряді.

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