Могеріні: Україна за п'ять років стала стійкішою, але криза ще не завершена

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Криза в Україні ще не завершена, але за ці п'ять років вона стала більш стійкою країною. При цьому ЄС за це час надав Україні найбільший пакет допомоги в історії блоку. Про це заявила Високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні під час конференції у Брюсселі, пережає УНН.