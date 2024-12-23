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"Мог быть подкуп или фишинг": нардеп о кибератаке на реестры Министерства юстиции

"Мог быть подкуп или фишинг": нардеп о кибератаке на реестры Министерства юстиции

Киев  •  УНН

 • 5451 просмотра

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Госреестры Министерства юстиции Украины подверглись масштабной кибератаке. По словам нардепа Федиенко, атака могла произойти из-за подкупа работников или фишинга, однако все данные сохранены.

Причиной масштабной кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции Украины мог быть как фишинг, так и подкуп работников, которые имели доступ к этим реестрам. Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в комментарии Радио Свобода (проект Свобода.Ранок), передает УНН.

По словам нардепа, атака была хорошо подготовленной, а вход произошел с аккаунта высокого уровня.

«Здесь может быть и компоненты вербовки работника этого учреждения, здесь может быть многоуровневый механизм подкладывания какой-то там флешки, чтобы она пришла в человека внутренний периметр, была включена. Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, которые, возможно, работают с закрытым контуром, дистанционно, что в принципе запрещено. Поэтому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую возможно было сделать с учетом достаточно системной организации», - сказал Федиенко.

Депутат говорит, что, по его информации, базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить.

«Если у них сохранились где-то образы (архив данных - ред.), что, я надеюсь, хорошо, мне подтвердили эту информацию из закрытых источников, я думаю, что неделю-две - они начнут постепенно-постепенно восстанавливаться», - подчеркнул Федиенко.

Справочно

Фишинг - это разновидность кибератаки, с использованием поддельных электронных писем, сообщений, чтобы обманом заставить человека предоставить конфиденциальную информацию.

Дополнение

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что вражеские хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины.

Стефанишина также отмечала, что все данные, которые находились в реестрах - сохранены и подлежат восстановлению.

22 декабря первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко, заявлял, что на полное восстановление государственных реестров Минюста, которые подверглись самой масштабной российской кибератаке, понадобится около двух недель.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧПТехнологии
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
ukrainaУкраина