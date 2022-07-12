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Модный скандал: Dior потребовал от Valentino 100 тыс. евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. В мире высокой моды разразился скандал. Французский дом Dior требует компенсацию от итальянского конкурента Valentino за якобы блокировку доступа к бутику Dior во время показа в Риме. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Valentino разместил свою аудиторию редакторов моды, фотографов и знаменитостей у подножия лестницы 18-го века на площади Испании в Риме.

В письме к Valentino менеджер Christian Dior Italia говорит, что доступ к магазину Dior был "заблокирован", а покупателям отказано в доступе к магазину.

Французский дом моды требует 100 000 евро как компенсацию за потерянный бизнес. Согласно письму, если Valentino не выплатит полную сумму в течение 15 дней, Dior «примет все необходимые меры для защиты своих прав».

По данным WWD, ни один другой местный розничный магазин одежды не подал жалобу. Среди непосредственных соседей Dior на Via Condotti – бренды Gucci, Prada и Moncler.

Валентино не ответил публично по требованию Dior, и когда Guardian обратился к нему, сказал, что не имеет комментариев. Dior не ответил на запрос Guardian уточнить, была ли жалоба разрешена штаб-квартирой компании в Париже.

Напомним

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