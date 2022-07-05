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Chanel провели показ мод осінь-зима 2022/23 в Парижі

Chanel провели показ мод осінь-зима 2022/23 в Парижі

Київ • УНН

 • 629452 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У вівторок, 4 липня, французький модний дім Chanel провів показ мод осінь-зима 2022/23. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Chanel представили нову колекцію від кутюр у Парижі. Він був повністю присвячений твіду – улюбленому матеріалу самої Габріель Шанель. Показ мод провели на кінній арені на околиці Парижа.

Куратором показу стала Віржині Віар креативна директорка Chanel. За словами Віржині, її орієнтиром у новому сезоні були роботи мадемуазель Шанель 1930-х років. Більшість кутюрної колекції - це костюми зі спідницями й довгі сукні з твіду або мережива: облягаючі, але з акцентом на плечах.

Вишивка з геометричними візерунками з бісеру та паєток натхнена конструктивізмом та графікою 70-х, які любив та використовував у своїх колекціях Карл Лагерфельд.

Додамо

Покази високої моди триватимуть у Парижі до 7 липня.

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