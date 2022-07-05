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Chanel провели показ мод осень-зима 2022/23 в Париже

Chanel провели показ мод осень-зима 2022/23 в Париже

Киев • УНН

 • 629450 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Во вторник, 4 июля, французский модный дом Chanel провел показ мод осень-зима 2022/23. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Chanel представили новую коллекцию от кутюр в Париже. Он был полностью посвящен твиду – любимому материалу самой Габриэль Шанель. Показ мод был проведен на конной арене на окраине Парижа.

Куратором показа стала Виржини Виар креативный директор Chanel. По словам Виржини, ее ориентиром в новом сезоне были работы мадемуазель Шанель 1930-х годов. Большинство кутюрной коллекции – это костюмы с юбками и длинные платья из твида или кружева: облегающие, но с акцентом на плечах.

Вышивка с геометрическими узорами из бисера и паеток вдохновлена ​​конструктивизмом и графикой 70-х, которые любил и использовал в своих коллекциях Карл Лагерфельд.

Добавим

Показы высокой моды продлятся в Париже до 7 июля.

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