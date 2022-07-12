Модний скандал: Dior вимагає від Valentino 100 тис. євро

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Valentino розмістив свою аудиторію редакторів моди, фотографів і знаменитостей біля підніжжя сходців 18-го століття на площі Іспанії в Римі.

У листі до Valentino менеджер Christian Dior Italia каже, що доступ до магазину Dior був "заблокований", а покупцям відмовлено у доступі до магазину.

Французький будинок моди вимагає 100 000 євро, як компенсацію за втрачений бізнес. Згідно з листом, якщо Valentino не виплатить повну суму протягом 15 днів, Dior «вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх прав».

За даними WWD, жоден інший місцевий роздрібний магазин одягу не подав скаргу. Серед безпосередніх сусідів Dior на Via Condotti – бренди Gucci, Prada та Moncler.

Валентино не відповів публічно на вимогу Dior, і коли Guardian звернувся до нього, сказав, що не має коментарів. Dior не відповів на запит Guardian уточнити, чи була скарга дозволена штаб-квартирою компанії в Парижі.

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