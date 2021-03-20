Moderna начала испытания своей вакцины от COVID-19 на детях

КИЕВ. 20 марта. УНН. Американская фармацевтическая компания Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на детях. Планируется, что в тестах примут участие около дети в возрасте от 6 месяцев до 11 лет из США и Канады. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.