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Moderna почала випробування своєї вакцини від COVID-19 на дітях

Moderna почала випробування своєї вакцини від COVID-19 на дітях

Київ • УНН

 • 15827 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Американська фармацевтична компанія Moderna почала випробування вакцини від COVID-19 на дітях. Планується, що в тестах візьмуть участь близько діти у віці від 6 місяців до 11 років із США і Канади. Про це пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

До участі в тестах залучать близько 7 тисяч дітей.

Дослідження буде проходити в два етапи: на першому учасників віком від 2 до 11 років провакцинують, потім група дітей віком від 6 місяців до 2 років отримає вакцину.

За учасниками випробувань спостерігатимуть протягом 12 місяців після введення другої дози (проміжок між отриманням першої і другої дози складе 28 днів).

Передбачається, що це дослідження дозволить оцінити безпеку, переносимість, реактогенність та ефективність двох доз вакцини для дітей.

Дослідження триватиме близько 14 місяців, але може закінчитися і раніше.

Компанія "Модерна" цього тижня оголосила про початок клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу на дітях - від шести місяців до 11 років. Проводитимуть тестування у США та Канаді. Усі охочі батьки уже можуть записати своїх дітей на участь. pic.twitter.com/9LqOnoZSmD

— Голоc Амepики (@chastime) March 20, 2021

Додамо

Вакцина проти коронавірусу від Moderna стала другим препаратом, який схвалив європейський регулятор, після вакцини від Pfizer і BioNTech.

Ефективність Moderna становить 94,5%. Крім Євросоюзу, її також схвалили США, Великобританія, Канада, Ізраїль, Саудівська Аравія та інші.

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