Moderna почала випробування своєї вакцини від COVID-19 на дітях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Американська фармацевтична компанія Moderna почала випробування вакцини від COVID-19 на дітях. Планується, що в тестах візьмуть участь близько діти у віці від 6 місяців до 11 років із США і Канади. Про це пише УНН з посиланням на Голос Америки.
Деталі
До участі в тестах залучать близько 7 тисяч дітей.
Дослідження буде проходити в два етапи: на першому учасників віком від 2 до 11 років провакцинують, потім група дітей віком від 6 місяців до 2 років отримає вакцину.
За учасниками випробувань спостерігатимуть протягом 12 місяців після введення другої дози (проміжок між отриманням першої і другої дози складе 28 днів).
Передбачається, що це дослідження дозволить оцінити безпеку, переносимість, реактогенність та ефективність двох доз вакцини для дітей.
Дослідження триватиме близько 14 місяців, але може закінчитися і раніше.
Компанія "Модерна" цього тижня оголосила про початок клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу на дітях - від шести місяців до 11 років. Проводитимуть тестування у США та Канаді. Усі охочі батьки уже можуть записати своїх дітей на участь. pic.twitter.com/9LqOnoZSmD— Голоc Амepики (@chastime) March 20, 2021
Додамо
Вакцина проти коронавірусу від Moderna стала другим препаратом, який схвалив європейський регулятор, після вакцини від Pfizer і BioNTech.
Ефективність Moderna становить 94,5%. Крім Євросоюзу, її також схвалили США, Великобританія, Канада, Ізраїль, Саудівська Аравія та інші.