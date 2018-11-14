Мобильное приложение Circle Invest обещает подарить биткоины новым пользователям
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Мобильное приложение Circle Invest намерено привлечь новых пользователей путем вознаграждения их бонусами в виде криптовалюты, передает УНН со ссылкой на Тokenpost.
Для этого необходимо выполнить следующие условия Circle Invest: скачать приложение для iOS или Android, осуществить первую инвестицию и опубликовать об этом твит.
"Пользователи Circle Invest получат одну из представленных на платформе криптовалют через 10 дней после окончания ноября и через 10 дней после окончания декабря. Возможно, новые пользователи получат в подарок такую криптовалюту, как биткоин", - пишет издание.
Напомним, многие страны мира опасаются легализации криптовалют.
Ранее УНН сообщал, что в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.