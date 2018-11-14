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Мобільний додаток Circle Invest обіцяє подарувати біткоїни новим користувачам

Мобільний додаток Circle Invest обіцяє подарувати біткоїни новим користувачам

Київ • УНН

 • 10371 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Мобільний додаток Circle Invest має намір залучити нових користувачів шляхом винагороди їх бонусами у вигляді криптовалют, передає УНН з посиланням на Тokenpost.

Для цього необхідно виконати наступні умови Circle Invest: завантажити додаток для iOS або Android, здійснити першу інвестицію і опублікувати про це твіт.

"Користувачі Circle Invest отримають одну з представлених на платформі криптовалют через 10 днів після закінчення листопада і через 10 днів після закінчення грудня. Можливо, нові користувачі отримають в подарунок таку криптовалюту, як біткоїн", - пише видання.

Нагадаємо, багато країн світу побоюються легалізації криптовалют.

Раніше УНН повідомляв, що в Америці біткоїн вважають "надризиковим активом".

Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоїн Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".

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