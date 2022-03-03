Мобилизованных в "Л/ДНР" планируют использовать как пушечное мясо во время штурма Киева – Залужный

Детали

Как отметил Залужный, российское военное руководство провело мобилизацию и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

"Большинство из этих людей имеют российские паспорта. Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве пушечного мяса”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Украину после вторжения России продолжают прибывать военнообязанные граждане.

Только через пункты пропуска во Львовской области из-за границы приехало более 50 тысяч украинцев. Среди них примерно 80% (почти 40 тыс.) - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.