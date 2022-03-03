Мобилизованных в "Л/ДНР" планируют использовать как пушечное мясо во время штурма Киева – Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей провели мобилизацию, часть мобилизованных планируют использовать как пушечное мясо во время штурма Киева. Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, информирует УНН.
Детали
Как отметил Залужный, российское военное руководство провело мобилизацию и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.
"Большинство из этих людей имеют российские паспорта. Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве пушечного мяса”, — говорится в сообщении.
Напомним
В Украину после вторжения России продолжают прибывать военнообязанные граждане.
Только через пункты пропуска во Львовской области из-за границы приехало более 50 тысяч украинцев. Среди них примерно 80% (почти 40 тыс.) - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.