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Мобілізованих в "Л/ДНР" планують використати як гарматне м'ясо під час штурму Києва – Залужний

Мобілізованих в "Л/ДНР" планують використати як гарматне м'ясо під час штурму Києва – Залужний

Київ • УНН

 • 136460 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей провели мобілізацію, частину мобілізованих планують використати як гарматне м'ясо під час штурму Києва. Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, інформує УНН.

Деталі

Як зазначив Залужний, російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

"Більшість із цих людей мають російські паспорти. Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості гарматного м’яса”, — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

До України після вторгнення Росії продовжують прибувати військовозобов’язані громадяни.

Лише через пункти пропуску у Львівській області з-за кордону приїхало понад 50 тисяч українців. Серед них приблизно 80% (майже 40 тис.) – чоловіки віком від 18 до 60 років.

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