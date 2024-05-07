Мобилизация заключенных: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  114410 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  118982 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  227872 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211367 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206946 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173954 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113846 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129088 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Мобилизация заключенных: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит условно-досрочно освободить некоторых заключенных для прохождения военной службы во время мобилизации или военного положения, за исключением осужденных за тяжкие преступления, такие как убийство, изнасилование, терроризм или вождение в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель людей.

политика •   •  1376 просмотра
Мобилизация заключенных: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении

В ТЦК в Кривом Роге умер военнообязанный: продолжаются следственные действия

Военнообязанный умер в результате внезапного резкого ухудшения состояния, которое сопровождалось признаками эпилептического приступа, в ТЦК в Кривом Роге.

Общество •   •  1101 просмотра
В ТЦК в Кривом Роге умер военнообязанный: продолжаются следственные действия

Отстройка и осстановление Киевщины после атак рф: Кравченко рассказал о результатах годовой работы

В Киевской области из более 29 000 объектов, разрушенных или поврежденных россиянами, почти 15 854 были полностью или частично восстановлены, отремонтировано более 220 приютов и создано более 2 500 дополнительных мест в детских садах, о чем сообщил председатель Киевской областной военной администрации после года пребывания в должности.

Общество •   •  1739 просмотра
Отстройка и осстановление Киевщины после атак рф: Кравченко рассказал о результатах годовой работы

Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Boeing снова отложен из-за технических проблем

Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции снова отложен из-за технической проблемы с кислородным клапаном на ракете Atlas V.

Новости Мира •   •  1472 просмотра
Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Boeing снова отложен из-за технических проблем

Войска рф не прекращают наступления возле Невского и в Серебрянском лесу - Лысогор

российские войска продолжают наступление у Невского и в Серебрянском лесу на Луганщине, а также обстреливают Макеевку из реактивной артиллерии, пытаясь улучшить свои тактические позиции в условиях ожесточенных боев, в то время как коллаборационисты в оккупированной "лнр" в течение нескольких недель проходят интенсивную подготовку по государственному управлению.

Война •   •  2558 просмотра
Войска рф не прекращают наступления возле Невского и в Серебрянском лесу - Лысогор

У ЕС новый план выхода из тупика по российским активам для Украины - Politico

Брюссель рассматривает возможность позволить нейтральным странам ЕС отказаться от использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины, тогда как члены G7, такие как Германия, Франция и Италия, сохраняют осторожность из-за юридических и финансовых рисков.

Война •   •  3315 просмотра
У ЕС новый план выхода из тупика по российским активам для Украины - Politico

Более 10 человек пострадали во время нападения на юго-западе Китая

В результате нападения на больницу на юго-западе Китая более 10 человек пострадали, сообщают местные власти.

Новости Мира •   •  3744 просмотра
Более 10 человек пострадали во время нападения на юго-западе Китая

Право на владение оружием для персонала "Укрпочты": Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект

Работники Укрпочты получат право на ношение и применение огнестрельного оружия для защиты почтовых фондов и объектов, при условии прохождения специальной подготовки и соблюдения строгих условий, согласно законопроекту, который будет повторно рассмотрен Верховной Радой с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.

Общество •   •  6018 просмотра
Право на владение оружием для персонала "Укрпочты": Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект

Армия рф с ночи обстреляла Сумскую область из минометов, артиллерии и КАБами: 21 взрыв

россияне неоднократно обстреливали приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, зафиксирован 21 взрыв от артиллерии, минометов и авиаударов по Белопольской, Глуховской и Эсманьской громадах.

Война •   •  6004 просмотра
Армия рф с ночи обстреляла Сумскую область из минометов, артиллерии и КАБами: 21 взрыв

Американского солдата арестовали в рф: обвиняют в краже

Американский солдат, который посещал свою знакомую во владивостоке, россия, был арестован по обвинению в краже.

Новости Мира •   •  5686 просмотра
Американского солдата арестовали в рф: обвиняют в краже