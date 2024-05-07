Мобилизация заключенных: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении

Верховная Рада в ближайшие дни планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект заседания ВР и карточку законопроекта №11079-1.

Детали

Законопроектом предусматривается, что во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы, судом может быть применено условно-досрочное освобождение для прохождения ими военной службы по контракту.

Однако, призываться в армию не смогут осужденные, отбывающие наказание за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием, а также за изнасилование, за преступления против основ национальной безопасности Украины, терроризм и управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли гибель нескольких лиц.

Также предполагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет для лиц, которые были освобождены условно-досрочно от отбывания наказания, но они не проходят военную службу.

На военную службу по контракту будут приниматься осужденные, которые прошли профессионально-психологический отбор и имеют достаточный уровень физической подготовки для выполнения обязанностей военной службы.

Осужденным не будет предоставляться ежегодный основной отпуск, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Дополнение

10 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.

Ко второму чтению планировалось убрать нормы, по которым воспользоваться условно-досрочным освобождением не смогут воспользоваться лица, осужденные за коррупционные и тяжкие преступления.

Однако, были ли убраны эти нормы или нет, неизвестно, ведь на сайте пока отсутствует сравнительная таблица ко второму чтению.