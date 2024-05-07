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Мобілізація ув'язнених: Рада найближчим часом розгляне законопроєкт у другому читанні

Мобілізація ув'язнених: Рада найближчим часом розгляне законопроєкт у другому читанні

Київ • УНН

 • 20495 перегляди

Верховна Рада планує розглянути законопроект, який дозволить умовно-достроково звільнити деяких ув'язнених для проходження військової служби під час мобілізації або воєнного стану, за винятком засуджених за тяжкі злочини, такі як вбивство, зґвалтування, тероризм або водіння в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель людей.

Верховна Рада найближчими днями планує розглянути у другому читанні законопроєкт, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби. Про це пише УНН з посиланням на проєкт засідання ВР та картку законопроєкту №11079-1.

Деталі

Законопроєктом передбачається, що під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

Однак, призватися до війська не зможуть засуджені, які відбувають покарання за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством, а також за згвалтування, за злочини проти основ національної безпеки України, тероризм та керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Також передбачається встановити покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років для осіб, яких було звільнено умовно-достроково від відбування покарання, але вони не проходять військову службу.

На військову службу за контрактом прийматимуться засуджені, які пройшли професійно-психологічний відбір та мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов’язків військової служби.

Засудженим не буде надаватися щорічна основна відпустка, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Доповнення

10 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

До другого читання планувалося прибрати норми, за якими скористатися умовно-достроковим звільненням не зможуть скористатися особи, які засуджені за корупційні та тяжкі злочини.

Однак, чи були прибрані ці норми чи ні, невідомо, адже на сайті поки відсутня порівняльна таблиця до другого читання.

Павло Башинський

Павло Башинський

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