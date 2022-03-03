Мобилизация, срок за коллаборационизм и национализация имущества РФ: Рада приняла ряд законов

Цитата

“3 марта 2022 года в Верховной Раде Украины состоялось пленарное заседание, во время которого принято 14 законов и одно постановление. В частности, Парламентом принято Постановление Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международного комитета Красного Креста, Европейского парламента, международных организаций и их парламентских собраний, парламентов и правительств иностранных государств в связи со срочной необходимостью обеспечения защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков (рег. номер №7123)", - сообщили в аппарате.

Детали

По данным пресс-службы, Верховная Рада Украины также приняла:



Закон об утверждении Указа Президента Украины "О всеобщей мобилизации" (рег. 7113);



Закон об утверждении Указа Президента Украины "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований" (рег. №7115);



Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно обеспечения ответственности лиц, которые осуществляли коллаборационную деятельность) (рег. № 5143);



Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (реестр. №5144);



Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора) (реестр. №5101);



Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции) (реестр. №5101);



Закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и других законодательных актов Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения (рег. №7118);



Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” относительно изменения подсудности судов" (рег. №7117);



Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения" (рег. №7116);



Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" (реестр. №7120);



Закон о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны (реестр.№7121);



Закон об основах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов (реестр №7122);



Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство (рег.№7124);



Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения (реестр.№ 7125).



Ранее

Как писал УНН, накануне Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития работает над законопроектом, который предусматривает национализацию всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины.