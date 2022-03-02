ВР готує націоналізацію всього майна Росії на території України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку працює над законопроектом, який передбачає націоналізацію всього майна, об’єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України. Про це інформує Верховна Рада України у своєму Telegram, пише УНН.
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Зазначили, що комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку продовжує активно працювати та вживати усіх заходів для якомога швидшої перемоги над ворогом.
Наразі комітет у тісній співпраці з Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади працюють над законопроектом, спрямованим врегулювати питання націоналізації всього майна, об’єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України.
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Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко почав виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян.