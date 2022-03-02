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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ВР готує націоналізацію всього майна Росії на території України

ВР готує націоналізацію всього майна Росії на території України

Київ • УНН

 • 152539 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку працює над законопроектом, який передбачає націоналізацію всього майна, об’єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України. Про це інформує Верховна Рада України у своєму Telegram, пише УНН.

Деталі

Зазначили, що комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку продовжує активно працювати та вживати усіх заходів для якомога швидшої перемоги над ворогом.

Наразі комітет у тісній співпраці з Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади працюють над законопроектом, спрямованим врегулювати питання націоналізації всього майна, об’єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України.

Додамо

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко почав виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян.

Українські Національні Новини

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