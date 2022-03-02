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Мер Чернігова почав виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян

Мер Чернігова почав виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян

Київ • УНН

 • 259184 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко почав виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

Сьогодні міський голова виплатив нашим бійцям 600 доларів – за двох знешкоджених окупантів: майора Леоніда Щьоткіна та Дмітрія Опойкова. Інформацію ЗМІ підтвердив секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако. З його слів, гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.

Нагадаємо

1 березня Владислав Атрошенко заявив, що з власної кишені платитиме гроші за вбитих і знешкоджених росіян та підбиту техніку.

"Тисячі простих людей, бізнесменів перераховують кошти на рахунки ЗСУ. Для того, щоб скоротити шлях проходження коштів, я оголошую про те, що в разі проходження на територію адміністративної одиниці міста Чернігова: БТР (збита підпалена БТР) – особиста премія від мене 150 тисяч гривень; спалений БМП – 200 тисяч гривень; спалений танк – 250 тисяч гривень; полонені або вбиті російсько-фашистські окупанти – 300 умовних одиниць за голову", – сказав Атрошенко.

Українські Національні Новини

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