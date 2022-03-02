Мэр Чернигова начал выплачивать деньги за убитых и пленных россиян

Детали

Сегодня городской голова выплатил нашим бойцам 600 долларов - за двух обезвреженных оккупантов: майора Леонида Щеткина и Дмитрия Опойкова. Информацию СМИ подтвердил секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако. По его словам, деньги выплачивают после подтверждения данных от командования подразделения.

Напомним

1 марта Владислав Атрошенко заявил, что из собственного кармана будет платить деньги за убитых и обезвреженных россиян и подбитую технику.

"Тысячи простых людей, бизнесменов перечисляют средства на счета ВСУ. Для того, чтобы сократить путь прохождения средств, я объявляю о том, что в случае прохождения на территорию административной единицы города Чернигова: БТР (сбитая подожженная БТР) - личная премия от меня 150 тысяч гривен; сожженный БМП - 200 тысяч гривен; сожженный танк - 250 тысяч гривен; пленные или убитые российско-фашистские оккупанты - 300 условных единиц за голову", - сказал Атрошенко.