ВР готовит национализацию всего имущества России на территории Украины

Детали

Отметили, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития продолжает активно работать и принимать все меры для как можно более быстрой победы над врагом.

Сейчас комитет в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работают над законопроектом, направленным урегулировать вопрос национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины.

Добавим

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко начал выплачивать деньги за убитых и пленных россиян.



