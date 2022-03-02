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15 марта, 19:03 • 81260 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120574 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112784 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107312 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95049 просмотра

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15 марта, 11:23 • 93143 просмотра

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15 марта, 10:46 • 81627 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ВР готовит национализацию всего имущества России на территории Украины

ВР готовит национализацию всего имущества России на территории Украины

Киев • УНН

 • 152535 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития работает над законопроектом, который предполагает национализацию всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины. Об этом информирует Верховная Рада Украины в своем Telegram, пишет УНН.

Детали

Отметили, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития продолжает активно работать и принимать все меры для как можно более быстрой победы над врагом.

Сейчас комитет в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работают над законопроектом, направленным урегулировать вопрос национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины.

Добавим

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко начал выплачивать деньги за убитых и пленных россиян.

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