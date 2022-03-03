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Мобілізація, строк за колабораціонізм та націоналізація майна РФ: Рада ухвалила низку законів

Мобілізація, строк за колабораціонізм та націоналізація майна РФ: Рада ухвалила низку законів

Київ • УНН

 • 334153 перегляди

КИЇВ. 3 марта. УНН. У четвер, 3 березня, Верховна Рада України ухвалила 14 законів та одну постанову. Про це інформує пресслужба апарату українського парламенту, пише УНН.

Цитата

“3 березня 2022 року у Верховній Раді України відбулося пленарне засідання, під час якого прийнято 14 законів та одну постанову. Зокрема, Парламентом ухвалено Постанову Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників (реєстр. номер №7123)”, - повідомили в апараті.

Деталі

За даними пресслужби, Верховна Рада України також прийняла:

  • Закон про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію" (реєстр. 7113);
  • Закон про схвалення Указу Президента України "Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань" (реєстр. №7115);
  • Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (реєстр. № 5143);
  • Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. №5144);
  • Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора) (реєстр. №5101);
  • Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції) (реєстр. №5101);
  • Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану (реєстр. №7118);
  • Закон України "Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо зміни підсудності судів" (реєстр. №7117);
  • Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану" (реєстр. №7116);
  • Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" (реєстр. №7120);
  • Закон про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни (реєстр.№7121);
  • Закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів (реєстр №7122);
  • Закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство (реєстр.№7124);
  • Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану (реєстр.№ 7125).

Раніше

Як писав УНН, напередодні Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку працює над законопроектом, який передбачає націоналізацію всього майна, об’єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України.

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